Yozgat'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki sürücü E.C.T hayatını kaybetti. Kazada otomobil refüje çarparak devrildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
E.C.T (25) idaresindeki 01 AHZ 270 plakalı otomobil, Yozgat-Kırıkkale yolu Derebağ köy yolu ayrımında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücü E.C.T'nin olay yerinde öldüğü anlaşıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel