Yozgat'ta Toplum Destekli Polislik Projesi: Esnaf ve Vatandaş Bilgilendirildi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, esnaf ve vatandaşı dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanımı, hırsızlık gibi konularda bilgilendirerek suç unsurlarının oluşumunu önlemeye çalışıyor.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, esnaf ve vatandaşı çeşitli konularda bilgilendirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç unsurlarının oluşmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanımı, iş yeri hırsızlığı, oto alım ve satımı ile KADES uygulamaları konusunda vatandaşlara gerek sözlü gerekse broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.
Vatandaşların bilinçli olması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.