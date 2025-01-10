Yozgat'ta Terör Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Y.Ü'nün yakalanması için operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda Y.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.