Yozgat'ta Terör Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'nin propagandasını yaptığı öne sürülen Y.Ü. jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü PKK/KCK-YPG/YDG-H'nin propagandasını yaptığı tespit edilen Y.Ü'nün yakalanması için operasyon düzenledi.
Ekipler, operasyonda Y.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel