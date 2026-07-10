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Yozgat'ta tarihi eser olduğu değerlendirilen 100 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi

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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli dönemlere ait 100 sikke ve çok sayıda tarihi obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazılarda elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda K.B'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 100 sikke, haç, küçük kuş heykeli, mühür, yüzük parçası, ok ucu gibi çok sayıda obje ile metal arama dedektörü ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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