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Yozgat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 377 Parça Eser Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 17:35 Güncelleme: 17:37 Abone Ol

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde 377 parça tarihi eser ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Yozgat- Sorgun kara yolunda durdurulan araçta bulunan sikke, yüzük ve objelerle birlikte yakalandı. Ele geçirilen eserler ise Yozgat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.