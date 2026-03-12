Haberler

Yozgat'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

Yozgat'ta şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehitlikte bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yozgat Şehitliği'ndeki şehit mezarlıklarında bakım, onarım ve temizlik yaptı.

Şehitlikte yürütülen çalışmaları inceleyen İl Müdürü Alper Alp, burada gazetecilere yaptığı açakalmada, vatanın birliği, milletin huzuru ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlerin emanetinin milletin ve ülkenin hafızası, vicdanı ve ortak geleceğinde ilelebet yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Alp, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini sunmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberliği bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz."

Kaynak: AA / Sait Çelik
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı

İran savaşta yalnız değilmiş! Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin