Yozgat'ta sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı
Yozgat'ın Saraykent ilçesindeki Sarayözü Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası derenin üzerindeki köprü yıkıldı. Jandarma ve belediye ekipleri olay yerine sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.
İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Sarayözü Mahallesi'nde sağanak etkili oldu.
Kuvvetli yağış sonrası debisi yükselen derenin üzerindeki köprü yıkıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınan alanda belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -