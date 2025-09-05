Haberler

Yozgat'ta Peygamberimiz ve Aile Hayatı Konferansı Düzenlendi

Sorgun ilçesinde düzenlenen konferansta, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İslam'ın aile yapısındaki dinamiklerini anlattı. İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde müftülük tarafından "Peygamberimiz ve aile hayatı" konulu konferans düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla İlyas Arslan Sinema ve Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İslam'ın şekillendirdiği aile yapısının temel dinamiklerini anlattı.

Ağırman, günümüzde en çok ihtiyaç duyulan huzurun kaynağının ailede bulunduğunu vurguladı.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın ise Diyanet İşleri Başkanlığının toplumsal duyarlılık gerektiren konuları kamuoyunun gündemine taşıyarak farkındalık oluşturmayı görev kabul ettiğini belirtti.

Yaykın, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında ilçe genelinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Konferansa Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
