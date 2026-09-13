Yozgat'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
B.Ç'nin kullandığı 34 MTG 779 plakalı otomobil, Atatürk Yolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda C.Ş. yönetimindeki 66 DU 537 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralanan sürücü C.Ş, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA