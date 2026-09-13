Haberler

Yozgat'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Yozgat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

B.Ç'nin kullandığı 34 MTG 779 plakalı otomobil, Atatürk Yolu Cemil Çiçek Bulvarı'nda C.Ş. yönetimindeki 66 DU 537 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan sürücü C.Ş, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti

Düğün öncesi gelin almada kavga! Uçan tekme kamerada
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

Memur emeklisine seyyanen zam talebi tek çatı altında birleşti
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki
Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü

Husilere peş peşe darbe! Mevziler vuruldu, 5 İHA düşürüldü
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular