Yozgat il merkezi ve 4 ilçede eğitime kar engeli

Güncelleme:
Yozgat Valiliği, kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları nedeniyle il merkezi ile bazı ilçelerde 12 Ocak 2026'da eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini açıkladı. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocukları olan anneler idari izinli sayılacak.

YOZGAT Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
