Yozgat'ta Muhtarlar Vali Özkan'ı Ziyaret Etti
Yozgat'ta köy ve mahalle muhtarları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ile birlikte Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek, köy yolları, sulama ve sağlık hizmetleri gibi sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundular.
Yozgat'ta köy ve mahalle muhtarları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'la Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.
Ziyarette, köy ve mahallelerin genel durumu görüşülerek sorunlar ve yapılması gereken çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Muhtarlar, köy yollarının durumu, sulama ve sağlık hizmetleri ile eğitim gibi konularda yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Vali Özkan'a iletti.
Özkan, ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, köy ve mahallelerin kalkınması adına sürdürülen destek uygulamalarını devam ettireceklerini belirtti.
Köy ve mahallelerin sorunlarını yakından takip ettiklerini aktaran Özkan, muhtarların katkılarıyla daha yaşanılabilir bir Yozgat için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.???????