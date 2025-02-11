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Yozgat'ta Minibüs Devrildi: 2 Öğretmen Yaralandı

Yozgat'ta Minibüs Devrildi: 2 Öğretmen Yaralandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 2 öğretmen tedavi altına alındı.

Y.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Akdağmadeni Yukarıçulhalı köyü yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yolculardan öğretmen oldukları öğrenilen M.Ö. ve E.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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