Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

Yozgat'ta, " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Şehitler Fen Lisesi öğrencilerince Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Ramazan Güneşer, milletin vicdanı olmuş, kalemiyle tarihe yön vermiş, yüreğiyle bir milleti ayağa kaldırmış, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini içeren şiirler seslendirildi, tiyatro oyunu sahnelendi.

Öğrenciler tarafından çizilen resimlerin de sergilendiği programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile öğrenciler ve veliler katıldı.