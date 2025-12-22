Haberler

Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta, "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Yozgat'ta, " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Şehitler Fen Lisesi öğrencilerince Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Ramazan Güneşer, milletin vicdanı olmuş, kalemiyle tarihe yön vermiş, yüreğiyle bir milleti ayağa kaldırmış, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Programda, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini içeren şiirler seslendirildi, tiyatro oyunu sahnelendi.

Öğrenciler tarafından çizilen resimlerin de sergilendiği programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor

Konya havzası alarm veriyor: Her yıl 10 santimetre çöküyor
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
title