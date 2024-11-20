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Yozgat'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

Yozgat'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda, kış dönemi için alınacak tedbirler konuşuldu. Vali Özkan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlemler alacaklarını belirtti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda konuşan Vali Özkan, bol ve bereketli bir kış mevsimi geçmesini temenni etti.

Kış mevsiminde yerleşim yerlerinde hem trafik güvenliğini sağlamak hem de vatandaşın yaşayabileceği mağduriyetin şimdiden önüne geçmek istediklerini belirten Özkan, "İnşallah bereketli, yağışlı bir yıl olur. Kışın mesai harcadığımız üç aylık ya da dört aylık süreç bizleri yorsa da yazın yaşadığımız su problemleri de bizi ayrıyeten düşündürüyor. Onun için öncelikle inşallah bereketli bir kış olur. Bizler de burada alacağımız tedbirlerle hem insanımızın işini kolaylaştırmak hem olası kazaların önüne geçmek üzere tedbir almış oluruz." dedi.

Konuşmanın ardından emniyet, jandarma ve ilgili kurumlar, alınan kış tedbirlerini katılımcılara anlattı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, kaymakamlar, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Tuncay Caferoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve daire müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
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