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Yozgat'ta kayıp olarak aranan kişi bulundu

Yozgat'ta kayıp olarak aranan kişi bulundu
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde mantar toplamak için evden ayrılan 85 yaşındaki İ.K., 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu ve ailesine teslim edildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kayıp olarak aranan 85 yaşındaki İ.K. evine 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Davutlu köyünde yaşayan ve dün sabah 11.00 sıralarında evinden mantar toplamak için ayrılan İ.K'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Köyün çevresi ve arazide arama yapan ekipler, yaşlı adamı 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen İ.K, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
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