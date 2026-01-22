Yozgat'ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat'ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerine yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle evlerin çatıları ile araçların üzeri karla kaplanırken, Sarraflar Caddesi'nde bazı esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, buzlanmaya dikkati çekerek, sürücülere trafik kurallarına uymaları, kış lastiği kullanmaları ve kaygan zeminlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.