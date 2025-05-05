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Yozgat'ta Kamyonette Asılı Köpek Olayı: Sürücü Hakkında İşlem Başlatıldı

Yozgat'ta Kamyonette Asılı Köpek Olayı: Sürücü Hakkında İşlem Başlatıldı
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kamyonetin kasasında boynundan iple bağlı asılı kalan köpeğin durumu sosyal medyada büyük tepki çekti. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı, köpeğin sağlık durumu ise iyi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kamyonetin, kasasının dışına sarkmış boynundan iple bağlı bir köpekle kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Yozgat-Tokat kara yolunun Çekerek ilçesi girişinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 ABN 900 plakalı kamyonetin kasasının dışında bir köpeği boynundan iple bağlı şekilde sarkmış halde gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan köpeğin kamyon kasasına bağlı olduğu, buradan atladığı için boynundaki iple kasanın dışında asılı şekilde kaldığı ve sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek aracını yol kenarına çektiği iddia edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren bir video paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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