Yozgat'ta jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasını tanıttı ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Ekipler, ilçeye bağlı Ozan beldesinin konferans salonunda kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı.

Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
