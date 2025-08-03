Yozgat'ta Jandarma Ekipleri Yangınlara Karşı Önlem Alıyor
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yangınlara karşı vatandaşları uyararak devriye gezdi. Ekipler, yangına sebep olabilecek cam ve şişeleri toplarken, HAYDİ mobil uygulaması hakkında bilgi verdi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), yangınlara karşı vatandaşları uyardı.
Jandarma ekipleri, Sorgun Üçtepeler Tabiat Parkı ile Cihanşarlı köyü mevkisinde orman ve anız yangınlarına karşı devriyede bulundu.
Park içesinde yangına sebep olabilecek şişe ve cam kırıklarını toplayan ekipler, vatandaşları da yangınlara karşı uyardı.
Ekipler, ayrıca HAYDİ mobil uygulaması hakkında bilgi verip, vatandaşlara uygulamayı cep telefonlarına yüklemeleri konusunda yardımcı oldu.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel