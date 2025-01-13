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Yozgat'ta İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nda Başarı

Yozgat'ta İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nda Başarı
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Yozgat'ta düzenlenen İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nda Elif Sare ve Zeynep Sena Ağan kardeşler başarı göstererek Ecdada Vefa Derneği tarafından plaketle ödüllendirildi.

Yozgat'ta düzenlenen, İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nda başarı gösteren Elif Sare ve Zeynep Sena Ağan kardeşlere, Ecdada Vefa Derneği tarafından plaket verildi.

Sorgun Ecdada Vefa Derneği Başkanı Hamdi Yüksel, iki kardeşin başarısının kamuoyunda takdirle karşılandığını belirtti.

İki kardeşi de ayrı ayrı kutladığını ifade eden Yüksel, "Geçtiğimiz günlerde Yozgat'ta düzenlenen İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren Elif Sare ve Zeynep Sena Ağan kardeşleri okullarında ziyaret ederek tebrik ettik. Kendilerine gösterdikleri başarılardan dolayı plaket verdik. İl ve ilçemizde düzenlenen yarışmada başarı gösteren iki kardeşi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
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