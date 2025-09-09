Haberler

Yozgat'ta İlköğretim Haftası Töreni Düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende, Kaymakam Abdurrezzak Canpolat eğitim öğretim yılına kazasız belasız bir başlangıç diledi. Öğrencilere gelecek nesillerin inşasında görev düştüğünü vurguladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yeşilyurt İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, öğretmen, öğrenci ve velilere kazasız belasız, hayırlı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Çocuklara hitap eden Canpolat, ülkenin yeni yüzyılını kendilerinin inşa edeceğini ve gelecek nesillere aktaracağını belirtti.

Okul Müdürü Abdullah Topal da eğitim camiası olarak yeni eğitim öğretim yılına hazır olduklarını ifade etti.???

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel
