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Yozgat'ta görev köpekleri eğitim merkezinde kedi ile köpeğin dostluğu görüntülendi

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Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvansal Üretim Yüksekokulu Görev Köpekleri Eğitim Merkezi'nde aynı ortamı paylaşan kedi ile köpeğin dostluğu dikkati çekti. Görüntülerde birlikte vakit geçiren kedinin köpeğin yanına sokularak onu yaladığı anlar yer aldı.

Yozgat'ta aynı ortamda yaşayan kedi ile köpeğin dostluğu kameraya yansıdı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvansal Üretim Yüksekokulu Görev Köpekleri Eğitim Merkezi'nde aynı ortamı paylaşan kedi ile köpeğin dostluğu dikkati çekti.

Görüntülerde, birlikte vakit geçiren kedinin köpeğin yanına sokularak onu yaladığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA
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