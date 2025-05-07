Yozgat'ta Gökkuşağı Görselliği Kartpostallık Manzaralar Sunuyor
Yozgat'ta gün boyu süren güneşli havanın ardından akşam saatlerinde yağan yağmur sırasında beliren gökkuşağı, izleyenlere eşsiz bir görsel şölen sundu. Çekerek ilçesinde net bir şekilde görülen gökkuşağı, doğanın güzelliklerini gözler önüne serdi.
Yozgat'ta gökkuşağı manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu
YOZGAT - Yozgat'ta gün boyu güneşli olan hava yerini dün akşam saatlerinde yağışa bıraktı. Yağışın ve güneşin eşzamanlı yaşandığı dakikalarda gökyüzünde beliren gökkuşağı, izleyenlere görsel şölen sundu.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde pek çok noktadan net bir şekilde görülebilen gökkuşağı, oldukça ilgi gördü. Yağmurun ardından güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte oluşan doğa olayı eşsiz görüntüler oluşturdu.
Gökkuşağı manzarasını izlemek isteyenler için doğanın bu nadide gösterisi, kısa sürede olsa gökyüzünü renk cümbüşüne çevirdi ve izleyenlere huzurlu dakikalar yaşattı.