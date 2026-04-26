Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'tın Yenifakılı ilçesinde, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik