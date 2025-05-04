Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
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Yozgat'ta hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.C., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "kasten yaralama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.C'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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