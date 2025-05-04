Yozgat'ta Firari Hükümlü Yakalandı
Yozgat'ta hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.C., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "kasten yaralama" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.C'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel