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Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Son dakika 3. sayfa: FETÖ'den haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Yozgat'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar neticesinde, Sorgun ilçesinde hakkında 6 yıl 3 y hapis cezası bulunan V.D. ile Çekerek ilçesinde 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

Hükümlülerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 150 fişeğe de el konuldu. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Ömer Ertuğrul - Güncel

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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