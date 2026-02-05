Haberler

Yozgat'ta bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ö., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
