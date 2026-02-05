Yozgat'ta bir FETÖ hükümlüsü yakalandı
Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası bulunan Ş.Ö., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel