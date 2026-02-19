Haberler

Yozgat'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eriyen kar sularının neden olduğu taşkınlar, Başçatak, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Aşağıçulhalı ve Dokuz köylerinde su birikintilerine yol açtı. Ormanlık alanlar ve araziler su altında kaldı, köy sakinleri tahliye çalışmaları yapıyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bazı bölgelerde taşkın meydana geldi.

Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu Başçatak, Yukarıçulhalı, Ortaköy, Aşağıçulhalı ve Dokuz köylerinde su birikintileri oluştu.

Taşkın nedeniyle ormanlık alanlar ile bazı araziler su altında kaldı.

Köy sakinleri, suyun kontrollü şekilde tahliye edilmesi amacıyla iş makineleriyle bölgede çalışma yaptı.

Bölgede suyun çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Sait Çelik -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti