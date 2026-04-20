Yozgat'ta nisanda beyaza bürünen ormanlık alanlar dronla görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, ormanlık alanlarda muhteşem görüntüler oluşturdu. Dronla çekilen görüntülerle bu doğal güzellikler kaydedildi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde nisan ayında karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı 1700 rakımdaki Delihamza mevkisinde etkisini gösterdi.
Karın ardından güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alanlar dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Doğan