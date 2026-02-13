Haberler

Yozgat'ta drift atan sürücüye 69 bin 846 lira ceza yazıldı

Güncelleme:
Yozgat'ta alkollü araç kullanarak drift atan bir sürücüye toplam 69 bin 846 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, KGYS görüntüleri sayesinde drift yaptığını tespit ettikleri sürücüyü durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kınalı Hasan Kız Yurdu mevkisinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilin sürücüsünün alkollü olduğunu belirledi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyen ekipler, sürücünün drift attığını tespit etti.

Sürücü Ü.S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 69 bin 846 lira idari para cezası uygulandı.

