Yozgat'ta Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde şeker pancarı yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü S.C. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
S.C. idaresindeki 66 NK 540 plakalı şeker pancarı yüklü tır, Boğazlıyan - Sarıkaya kara yolu Abdilli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel