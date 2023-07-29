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Yozgat'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

S.T. (45) yönetimindeki 66 ACR 594 plakalı otomobil, Ankara- Yozgat kara yolu Yamuklar köyü yol ayrımında devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

S.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel

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