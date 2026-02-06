Haberler

Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Yozgat'ta düzenlenen terör operasyonunda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin adreslerinde dijital materyallere el koydu.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen M.İ.O, H.H.E.S. ve T.A.A, kent merkezi ile Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
