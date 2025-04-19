Yozgat'ta CHP Mitingi: Özgür Özel, Çiftçilerle Traktör Konvoyu Oluşturdu

(YOZGAT) - CHP Genel Başkan Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için gittiği Yozgat'ta çiftçiler ve traktörlerle karşılandı. Özel, mitingin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı'na traktör kullanarak ulaştı. Özel, " Yozgat'ta bıçak kemikte. Yozgat'ta millet canından bezmiş. Yozgatlı çiftçiler aldılar traktörlerini, 100 traktör, 200 traktör yollara döküldüler. Türkiye'de büyük ses getirdi. Türkiye'yi yöneten kötü akıl bu insanlara 'Derdiniz ne, çözelim' diyeceğine, gitti ceza kesti. O cezaları sembolik olarak ben ve Ekrem Başkan üstlendik ama esas destek cezayı ödemekle değil buraya gelip onlarla birlikte olmakta" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleniyor.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesinde yüzlerce çiftçi traktörleriyle konvoy oluşturdu. Çiftçiler, Özel'i traktörle karşıladı. Özel, mitingin gerçekleştirileceği meydana traktör kullanarak gitti.

Özel, traktör üzerinde yaptığı kısa konuşmada şunları kaydetti:

"19 Mart darbesine Çağlayan'dan direnirken insanlar, Yozgat'tan da bir ses geldi diye şaşırdılar. Oysa Yozgat öyle herkesin bildiği gibi bir yer değil. Yozgat'ta bıçak kemikte. Yozgat'ta millet canından bezmiş. Yozgatlı çiftçiler aldılar traktörlerini, 100 traktör, 200 traktör yollara döküldüler. Türkiye'de büyük ses getirdi. Türkiye'yi yöneten kötü akıl bu insanlara 'Derdiniz ne, çözelim' diyeceğine, gitti ceza kesti. O cezaları sembolik olarak ben ve Ekrem Başkan üstlendik ama esas destek cezayı ödemekle değil buraya gelip onlarla birlikte olmakta. Telefonda konuştum bir arkadaşla 'Buraya gel' dedi, 'Miting yapalım' o çağrıya cevap verdik. Yozgat'ın tepkisinin sembolü traktör. Geçmişte Hayrabolu'da da kullanmıştık. Benim çocukluğum traktör üstünde geçti zaten. Şimdi miting alanına hep beraber traktör konvoyuyla gidiyoruz. Yozgat'ın sesini Türkiye'ye duyurmak için, Yozgat'ın desteğini Ekrem Başkan'a duyurmak için."