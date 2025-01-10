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Yozgat'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Yozgat'ta Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' etkinliği kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte, görme engelli bireylerin haklarına saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Yozgat'ta "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Yozgat Valiliği önünden başladı. Kurum çalışanları ve engelli vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş terminal kavşağında sona erdi.

Burada açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı, her yıl 7-14 Ocak günlerinde "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

Görme engelli bireylerin haklarına saygı duymanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Yazıcı, empati kurup engellilerin hayatını kolaylaştırmak gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
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