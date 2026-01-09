Haberler

Yozgat'ta ambulans ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta ambulans ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ambulans ile 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ambulans ile 2 otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile A.L. ve M.Ö'nün kullandığı 2 otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobil ve ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

