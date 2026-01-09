Yozgat'ta ambulans ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ambulans ile 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile A.L. ve M.Ö'nün kullandığı 2 otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobil ve ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel