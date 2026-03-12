Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı

Haberler

Yozgat'ta poliden kaçan sürücüye 225 bin lira ceza uygulandı

Yozgat'ta 'dur' ihtarına uymayan alkollü otomobil sürücüsüne, toplamda 225 bin lira ceza kesildi. Pazarlanan araç trafikten men edildi ve sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "dur" ihtarına uymayan sürücü M.K'nin kullandığı aracı, kovalamaca sonucu Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Ekipler, sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 225 bin lira ceza uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konularak, araç 60 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik
