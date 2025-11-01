Yozgat'ta Alkollü Araç Kullanma Cezası: 11 Bin 622 Lira
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alkollü araç kullanan sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri durdurduğu aracın sürücüsü V.B.'ye alkollü araç kullanmaktan ceza keserken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.
Yozgat'ın Çekerek ilçesinde alkollü araç kullanan sürücüye 11 bin 622 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücü V.B'nin alkollü araç kullandığı belirlendi.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 lira ceza kesilirken, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel