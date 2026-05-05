Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamada Akdağmadeni Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında "silahla tehdit" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi yakaladı.

Yerköy ilçesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ç. ile Sorgun ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.A. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.