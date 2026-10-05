Yozgat'ta 17 okulda 1057 öğrenci gıda kaybı ve israfı konusunda bilgilendirildi

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Yozgat'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında 17 okulda 1057 öğrenciye gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerdeki 17 okulda öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 46 okul öncesi, 342 ilkokul ve 669 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 1057 öğrenciye gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik sunum yapıldı.

Yaş gruplarına uygun sunum ve eğitim materyallerinin kullanıldığı etkinliklerde öğrencilere gıdanın değeri, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, bilinçli tüketim ile ihtiyaç kadar gıda satın alınması ve tüketilmesi konularında bilgi verildi.

Eğitimlerde ayrıca günlük yaşamda gıda israfını azaltmak için alınabilecek önlemler ve gıdaların doğru ve etkin değerlendirilmesinin önemi anlatıldı.

Kaynak: AA