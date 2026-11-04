Yozgat Sorgun'da 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak alkol ticareti bilgisi üzerine yürütülen çalışma kapsamındaki operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 60 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA