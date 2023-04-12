Yozgat Şehir Hastanesi'nde bir hastanın burnundan 8 santimetre kitle çıkartıldı

Yozgat Şehir Hastanesine nefes almada zorlanma şikayetiyle gelen hastanın burnundan 8 santimetre uzunluğunda kitle çıkarıldı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, nefes almada zorluk şikayetiyle Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde burnunda kitle tespit edildi.

KBB uzmanı Op. Dr. Mustafa Rehan tarafından yapılan yaklaşık 5 saat süren ameliyatta, ucu göz ve beyin duvarına dayanan 8 santimetre büyüklüğündeki kitle alındı.

Tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi.