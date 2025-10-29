Yozgat'ın Sorgun İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çeşitli gösteriler yapıldı ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, katılımcıların bayramını kutladı.
Şiirlerin okunması, halk oyunları, karate, tekvando ve bayrak gösterilerinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Tören, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu korosunun oratoryo gösterisi ile sona erdi.
Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel