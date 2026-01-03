Haberler

Karla kaplanan Yozgat Çamlığı Milli Parkı dron ile görüntülendi

Güncelleme:
Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Havadan görüntülerle parkın muhteşem manzarası gözler önüne serilirken, Akdağmadeni'nde de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'ndaki çam ağaçları havadan görüntülendi.

Yozgat'ta orman varlığı ve yaban hayatıyla dikkati çeken Çamlık Milli Parkı, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Karın farklı bir güzellik kattığı Çamlık Milli Parkı'nın manzarası havadan görüntülendi.

Öte yandan, Akdağmadeni ilçesinde kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Yukarıyahyasaray köyü mevkisinde İl ve İlçe Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
