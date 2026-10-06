Yozgat Boğazlıyan'da kaçakçılık operasyonunda 30 litre etil alkol ele geçirildi

Yozgat Boğazlıyan'da kaçakçılık operasyonunda 30 litre etil alkol ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. ve U.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA