Yozgat Belediyesi Trafik Yoğunluğunu Azaltmak İçin Alternatif Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Yozgat Belediyesinin şehir merkezinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif yol yapım çalışmaları sürüyor.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AA muhabirine, kentte mevcut yollarda altyapı ve yenileme çalışmalarının yanında trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni alternatif yol çalışması yaptıklarını belirtti.

Şehrin Yukarı Çatak, Yukarı Nohutlu ve Karatepe mahallelerinden geçen ve Şehir Hastanesi yoluyla birleşen Yurt Caddesi'ndeki genişletme çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Köse, "14 metreye genişlettiğimizin yolun kaldırımı, peyzajı, asfaltı ve modern ışıklandırmalarını tamamladık. Özellikle Şehir Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlarımız, merkeze girmeden rahat bir şekilde bu yolu kullanarak hastaneye ulaşabilecek. Bu da şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacaktır." ifadelerini kullandı.

Köse, İl Jandarma Komutanlığı alt kısmında, Fatih ve Şeyh Ahmet Efendi mahallelerinde yol genişletme çalışması yapıldığını belirterek, "Buradaki yolumuz çok dar ve virajlıydı. Burada genişletme çalışmalarına başladık. Bu yolumuzu da Eski Hastane Caddesi'ne bağlayacağız. Otobüs Terminali'nden başlayan Millet Bahçesi yolumuzu da çift yönlü olarak asfalt çalışmaların tamamladık, ışıklandırma yapılacak." diye konuştu.