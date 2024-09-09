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Hindistan'da sahte doktor, hastasını video izleyerek ameliyat etti

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir doktorun, YouTube'dan izlediği video yardımıyla yaptığı safra kesesi ameliyatının 15 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor. Ailesi, doktorun sahte olduğunu ve ameliyat sırasında çocuğun kalbinin durduğunu öne sürüyor.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı ileri sürülen doktorun 15 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddia edildi. NDTV'nin haberine göre, Bihar'da safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden çocuğun ailesi, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

"YOUTUBE VİDEOSU YARDIMIYLA AMELİYAT ETTİ"

Ailesi, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini savundu. Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini öne süren ailesi, evlatlarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti. Ailesi, doktorun çocuklarını hastanede bırakarak kaçtığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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