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Bursa'da orman yangını (3)

Bursa'da orman yangını (3)
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Yörükler Mahallesi'nde orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangına 110 personel, 4 helikopter ve 34 araçla havadan ve karadan müdahale sürüyor.

4 HELİKOPTER, 110 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yörükler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında orman dışında başlayan ve ormana sıçrayan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Yangına 110 personel, 4 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder, 8 hizmet aracı olmak üzere toplam 34 araçla müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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