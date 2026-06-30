Bursa'da orman yangını (3)

4 HELİKOPTER, 110 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yörükler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında orman dışında başlayan ve ormana sıçrayan yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Yangına 110 personel, 4 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder, 8 hizmet aracı olmak üzere toplam 34 araçla müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı