Mersin'de Yörük aileye güneş paneli desteğinde bulunuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Yörük aileye güneş paneli verildi.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uzunkuyu Yaylası'nda yaşayan Mehmet Ali ve Meryem Keklik çiftine güneş paneli desteğinde bulunuldu.

Yaklaşık 2 bin rakımlı yaylada hayvancılıkla geçimini sağlayan ailenin çadırı, belediye ekiplerince kurulan sistem sayesinde güneş enerjisiyle aydınlatılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, üretken belediyecilik anlayışıyla Yörüklerin ve kırsalda yaşayanların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Güneş paneli desteği alan Mehmet Ali Keklik ise belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA