Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan yönetmen Seren Yüce yaralandı

Güncelleme:
Şişli'de evinde silahlı saldırıya uğrayan yönetmen Seren Yüce, bacağından yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

Kazım Orbay Caddesi'nde sabah saatlerinde dairenin kapısını çalan kurye kıyafetli şüpheli, evinde bulunan yönetmen Seren Yüce'ye (50), silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

